Karaköse'den ‘YKS' tüyoları: “Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir”

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sınav merkezlerinin YKS için hazır olduğunu söyleyerek, “2022-2023 eğitim öğretim yılını Cuma günü tamamlayacağız. Akabinde de 17 ve 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavını yapacağız. Bu sınav öğrencilik hayatındaki önemli sınavlardan bir tanesi. Bun sınava ilimizde 12. Sınıflarımızdan mezun olan 34 bin 123 öğrencimiz girecek. Kayseri toplamında mezun adaylarımızdan ise 66 bin 936 öğrencimiz ilimizde sınava girecek. 181 tane sınav merkezimiz var. Okullarımızda sınav merkezi olarak tüm hazırlıklar yapıldı ve kontrolleri yapıldı. Sınava girecek adaylarımız sınav yerlerini öncesinde çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Onların sınav yerlerini öncesinde görmelerinde, adres ve ulaşım bilgilerini almalarında fayda var. Bu önemli bir sınav ama hayatında da kendisi sınav” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Karaköse, “Her şeyden önce ortada yıllardan beri hazırlanılan bir emek var. Öğrenciler yıllardır bu sınava hedefleri istikametinde hazırlanıyorlar ve çaba sarf ediyorlar. Burada da emeklerinin ve çabalarının sonucunu alacaklar. Öncelikle şunu bilmeleri lazım. Bu sınav ne ilk sınavımız olacak ne de son sınavımız olacak. Hayatımız bir sınav ve tüm yaşamımız boyunca bu sınav süreçleri ile karşılaşacağız. Bu sınavdaki en önemli hususlardan bir tanesi sınava kısa bir zaman kala bu dönemi çok iyi geçirmektir. Küçük spor egzersizleri yapmak, beslenmemize dikkat etmek, dostlarımızla konuşmak sınav kaygımızı kontrol etmemizde önemlidir. Hangi sınav olursa olsun her sınavda illaki bir kaygı vardır. Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir. Burada önemli olan bu kaygıyı kontrol edebilmek. Sınava girdiğimiz andan itibaren tüm düşüncelerimizi ve sorunlarımızı dışarda koyabilmek ve orada o sınava odaklanabilmek çok önemlidir” ifadelerini kullandı.