Karaman ile Yalçın 5. kez karşılaşacak

kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktörlerin de rekabeti ön planda. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taktik savaşı verecek. Bu iki teknik adam 5. kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçta Hikmet Karaman 2 kez kazanırken Sergen Yalçın ise 1 kez kazandı. 1 maç da berabere bitti. Hikmet Karaman bu 4 maça Çaykur Rizespor teknik direktörü ile çıkarken Sergen Yalçın ise Sivasspor, Gaziantepspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor başında çıkmıştı.

Hikmet Karaman (Ç.Rizespor) 2-4 (Kayserispor) Sergen Yalçın

Hikmet Karaman (Ç.Rizespor) 1-0 (Gaziantep) Sergen Yalçın

Hikmet Karaman (Ç.Rizespor) 1-1 (Sivasspor) Sergen Yalçın

Hikmet Karaman (Ç.Rizespor) 2-1 (Sivasspor) Sergen Yalçın