Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından düzenlenen Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, “Gençler, masa başı iş bulabileceği bölümleri daha çok tercih ediyor” dedi.

ORAN tarafından Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu'nda 2019 yılı Mesleki Eğitim ve Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ORAN'a kurulduğu 2010 yılından beri 3 bine yakın başvuru olduğunu söyleyerek, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bölgesel kalkınmaya yönelik yürüttüğümüz faaliyet çerçevesinde ve bölge planında belirtilen öncelikler çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu sene de mali destek programını geçtiğimiz günlerde ilan ettik. Kalkınma ajansımızın yönetim kurulu onayı ve destekleriyle her yıl çeşitli konu ve alanlarda mali destekleri ajans uyguladı. 2010 yılından beri kalkınma ajansı 20 ayrı mali destek programı, 8 ayrı fizibilite ve doğrudan faaliyet destek programı ve 8 teknik destek programı uyguladı. Biz bu desteklerle toplam 3 bine yakın başvuru aldık. İlimizde bir proje kültürünün kalkınma ajansı veya hibe veren kurumlar vasıtasıyla gelişmesini sağladı. Bu başvurulardan 748 tanesi mali destek almaya hak kazandı. Toplam 3 il için 275 milyon TL tutarında bir yatırım ajansın vermiş olduğu 141 milyon TL hibe ile icraata geçmiş oldu. Kayseri'de geçtiğimiz yılları hesaba katarsak 60 milyon TL gibi bir destek aldı. Bu destekle toplamda Kayseri'den 141 proje faydalanmış oldu” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “İmalat, sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlardaki mesleki yeterliliğin geliştirilmesi amacıyla başlatılan bu programda kurumların alt yapıları daha da sağlamlaştırılarak bölgemizi rekabet edilebilirliği artacaktır. Güçlü bir ekonominin en belirleyici kıstası, kalifiye elemanların iş dünyası içerisinde birincil şekilde görevlendirilmesidir. Mesleki eğitimin çalışanlar ve işverenler için ehemmiyeti oldukça fazladır. Mesleki eğitim kişiye alanında yetkinlik kazandırırken, işveren içinde kaliteli üretimi sağlamaktadır. Bizlerin işveren olarak ‘Ne iş olsa yaparım' diyen değil de, ‘Kaynak işinde iyiyim, şu işi ben iyi yaparım' diyen çalışana ihtiyacımız var. Kaliteli üretimin birinci şartı işi ehline yaptırmaktır. Özellikle Avrupa'da birçok ülke bu noktada başarıyı yakalamış durumda. Bizlerde biran önce mesleki eğitim ve reel sektörü entegre etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, “Mezun olan öğrencilerimiz gelir, ‘İşsizim' der. İş dünyası da gelir ‘Hocam yetişmiş elemana ihtiyacımız' var der. O zaman biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Mezunlarımız iş bulamıyor, sanayide eleman bulamıyor. Dolayısıyla biz kaynakları birbiriyle örtecek şekilde yetiştirmekte ideal olanı yapamıyoruz. Belki bizlerde sorun var, sanayinin dinamiklerine cevap verecek elemanı yetiştiremiyoruz, farklı telden saz çalıyoruz. Belki sanayinin arzu ettiği farklı telde. Onun için belki kendimizi revize etmemiz lazım. Ya da gençlerimizi çok yüksek beklentide yetiştiriyoruz. Toplum adına bir özeleştiride bulunmak istiyorum. Toplumumuzda insanlar beyaz yakalı işi daha çok arzu ediyorlar. İlçedeki meslek yüksekokullarında büro yönetimi sekreterlik, muhasebe açarsanız yani mezuniyet sonrasında kravatı takmış beyaz yakalı işlerin yapılabileceği programları açarsanız öğrenci geliyor ve doluyor. Tarıma yönelik, sanayiye yönelik programlar açarsanız gençlerde tercih etmiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından destek verilecek programlar hakkında bilgi verildi.