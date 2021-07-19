Karamustafa'dan “Kıbrıs Barış Harekâtının 47. Yıldönümü” Mesajı

Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkını baskı, zulüm ve katliamlardan kurtaran 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının önemine vurgu yapan Rektör Karamustafa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.

Karamustafa'nın mesajı şöyle:

“Tarih boyunca Kıbrıs adası Akdeniz havzasında stratejik öneme sahip olmuştur. 447 yıl önce II. Selim döneminde Türk hakimiyetine giren Kıbrıs Adasında 1974'teki Barış Harekât öncesi Türk halkına sistematik olarak yapılan baskı, zulüm ve katliamlar ile adanın tamamını Rumlaştırma çalışmaları kabul edilemez bir durum haline gelmişti. Kıbrıs'taki Türk halkına yönelik zulmü uluslararası güçler de görmezden gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak hem adadaki Türk halkının varlığını korumak hem de adaya barış getirmek için bu harekâtı yapmak durumunda kalmıştı. Bugün gelinen noktada, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi daha da artmıştır. Kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı Türkiye'mizin varlığıdır. Çeşitli oyunlarla, oldu bittilerle kimse Kıbrıs'taki Türk halkının egemenliğine ve varlığına kast edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 47 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmaya devam edecektir. Bu vesilelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarken, Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”