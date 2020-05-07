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Karantina günleri anısına fidan diktiler

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde çalışan sağlık çalışanları, karantina günleri anısına fidan dikti.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde çalışan sağlık çalışanları, karantina günleri anısına fidan dikti.


Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışından uçaklarla Kayseri'ye getirilen vatandaşlardan bir bölümü Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde misafir ediliyor. Karantinada bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanırken, yurtta sağlık tedbirleri alan çalışanların da moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor.


Tedbirler çerçevesinde yurtta fedakarca çalışan sağlık çalışanları, karantina günleri anısına yurdun bahçesine kendi isimlerinin de yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdu.

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