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Karantina yurduna fidanlar dikildi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici tarafından, karantina yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici tarafından, karantina yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına fidan dikildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan karantina günleri anısına fidan dikimi etkinlikleri kapsamında İl Müdürü Murat Eskici tarafından, karantina yurdu olan Melikgazi Kız Yurdu bahçesine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına fidan dikildi.


Etkinlikte açıklamada bulunan Eskici," Bugün tarih sahnesinde Türk Milletinin yeniden doğuşunun başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığımız bir gündeyiz. 101 yıl önce bu milletin asil evlatları bağımsızlık için canla başla mücadele edip, Ülkenin kurtarılması için büyük azim ve gayret göstererek gençliğimize bu bayramı hediye ettiler. Bizde Gençlik ve spor Bakanlığı olarak farklı aktivitelerle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Etkinlikler kapsamında şu an yurtlarımızda yurt dışından gelerek karantinada kalan misafirlerimiz var bizde misafirlerimizin yurt dışından getirilmesinde büyük çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına yurtlarımızda bir dikili ağaç olsun istedik ve etkinliğimizi gerçekleştirdik” dedi.

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