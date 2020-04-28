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Karantinada kalanların iftarlıkları diyetisyenler tarafından hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen ve Kayseri’de karantina altına alınan vatandaşların iftar ve sahurlukları, diyetisyenler tarafından hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen ve Kayseri'de karantina altına alınan vatandaşların iftar ve sahurlukları, diyetisyenler tarafından hazırlanıyor.


Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çeşitli ülkelerden getirilen vatandaşlar Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda karantina altına alındı. Karantina altında bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilirken, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutanların iftarlık ve sahurluk yiyecekleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün diyetisyenleri tarafından özenle hazırlanıyor.

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