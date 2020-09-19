Karantinada olması gereken yaşlı adam dükkanında yorgan dikerken yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karantinadan kaçarak dükkanında yorgan diken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak KYK yurduna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir yorgancıda denetim yaptı. Evinde karantinada olması gereken Nevzat T.'nin (81) dükkanında yorgan diktiğini tespit eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenerek cezai işlem uygulanan Nevzat T., ambulansla KYK yurduna götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.