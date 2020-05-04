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Karantinadaki çocukların yüzünü güldüren sürpriz

Kayseri’de aileleri ile birlikte yurtdışından getirilerek yurtta karantinaya alınan çocuklara, yurt görevlileri sürpriz yaparak oyuncak hediye etti.

Kayseri'de aileleri ile birlikte yurtdışından getirilerek yurtta karantinaya alınan çocuklara, yurt görevlileri sürpriz yaparak oyuncak hediye etti.


Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Etiyopya'dan getirilerek Develi'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta karantinaya alınan vatandaşların, karantina süreleri devam ediyor. Bütün ihtiyaçlarının titizlikle karşılandığı vatandaşlarda, karantina sürelerinin dolmasını dört gözle bekliyor. Yurt görevlileri de, aileleri ile birlikte karantinaya alınan çocukların yüzünü güldürdü. Kapı kapı dolaşarak çocuklara oyuncak hediye eden görevliler, çocukları mutlu etti.



Yurtta kalan vatandaşlardan teşekkür


Öte yandan, 9 gündür yurtta kalan vatandaşlarda yurt yetkililerine teşekkür etti. Halit Erdoğan, “Geçen hafta Pazar sabahı Develi Kız Öğrenci Yurdu'na geldik. Bizi müthiş bir şekilde karşıladılar. Çok gururlandık. Yolculuğumuzda rahat geçti. Yurt görevlileri burada bizimle yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederim” dedi.


Mustafa Özçelik de, “Burada çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Bize gösterilen misafirperverlikten çok memnunuz. Her türlü imkanımızı karşılıyorsunuz. İnşallah karantinamız biter ve sağlıkla ailemizin yanına gideriz” şeklinde konuştu.

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