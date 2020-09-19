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Karantinadaki şahıs ölü bulundu

Kayseri’de bir şahıs, karantinaya alınan evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'de bir şahıs, karantinaya alınan evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Türker Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, karantinada bulunan Kamil A. (66) ailesi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, korona virüs tedbirleri kapsamında önlem alarak, evde inceleme yaptı. Kamil A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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