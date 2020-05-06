İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinadaki vatandaşa 'Doğum günü' sürprizi

Kayseri’de Etiyopya’dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pasta ile sürpriz yapıldı.

Kayseri'de Etiyopya'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pasta ile sürpriz yapıldı.


Etiyopya'dan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurdu'nda karantinaya alınan işçilerin arasında yer alan Recai Aydınlı, 48 yaşına girdi. Yurt görevlileri tarafından doğum günü olan Aydınlı'ya sürpriz düzenlendi. Kaldığı odanın kapısını açınca pastayı gören Recai Aydınlı, mutlu oldu.


Aydınlı, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu güzel günde yanımda oldunuz" diyerek yanan mumları üfledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.