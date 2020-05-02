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Karantinadaki vatandaşlara 'Mantı' ikramı

Kayseri’de, yurtta karantinada tutulan vatandaşlar için yurt çalışanları tarafından mantı sıkıldı.

Kayseri'de, yurtta karantinada tutulan vatandaşlar için yurt çalışanları tarafından mantı sıkıldı.


Özbekistan ve Etiyopya'dan özel uçakla Kayseri'ye getirilen ve Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde 14 gün boyunca karantinaya alınan vatandaşların rahat etmesi için devlet kurumları seferber oldu. Yurt çalışanı kadınlar, Kayseri'ye özgü mantıyı büyük bir özenle sıktıktan sonra pişirerek karantina da kalan vatandaşlara iftarda ikram etti.


Karantinada meşhur Kayseri mantısını yiyen vatandaşlarda, yetkililere teşekkür etti.

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