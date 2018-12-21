Karaoğlu: “Kadına yönelik her türlü şiddet bizi derinden yaralıyor”

Sema Karaoğlu, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Karaoğlu, 2018 yılının ilk 6 ayında 206 kadının şiddete kurban gittiğini söyledi.

Karaoğlu, 2018 yılı yarısında yaşanan kadın cinayetlerinin istatistiksel verilerini değerlendirerek, “Ülkemizde son zamanlarda artan kadın cinayetleri, kadına yönelik her türlü şiddet olayı maalesef bizi derinden yaralamaktadır. 2018 yılının ilk yarısında, kadına yönelik şiddetin boyutunu gözler önüne seren istatistik sonuçlarına göre; 206 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 206 kadınımızdan 85'ini kimin öldürdüğü tespit edilemedi, 56'sı evli olduğu erkek tarafından, 16'sı erkek arkadaşı tarafından, 11'i oğlu tarafından, 11'i akrabası tarafından, 10'u tanımadığı biri tarafından, 8'i ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından, 5'i babası tarafından, 4'ü de boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Bu verilere göre, en az 63 çocuk ise annesiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Son 2 ay içerisinde Kayseri'de 3 kadının öldürüldüğünü belirten Karaoğlu, “İlimizde ise bu durum son zamanlarda, hem intihar olayları hem de kadın cinayeti oranı şaşırtıcı bir şekilde arttı. Son 2 ay içerisinde 3 kadın öldürüldü ve aynı zamanda 5 intihar olayı gerçekleşti. Bu kadınlarımızdan 2'si eşleri tarafından diğeri 3 yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen şahıs tarafından öldürüldü” dedi.