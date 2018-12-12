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Karaoğlu, Şehit Ayşegül Pürnek Anaokulu açılış törenine katıldı

CHP Melikgazi Belediye Başkanı Adayı Sema Karaoğlu, Ankara da yapılan bombalı terör saldırısında şehit edilen Ayşegül Pürnek’in adının verildiği anaokulunun açılış törenine katıldı.

CHP Melikgazi Belediye Başkanı Adayı Sema Karaoğlu, Ankara da yapılan bombalı terör saldırısında şehit edilen Ayşegül Pürnek'in adının verildiği anaokulunun açılış törenine katıldı.


CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu, Ankara'da 2016 yılında yaşanan bombalı saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memuru Ayşegül Pürnek'in memleketi Kayseri'de Melikgazi Şehit Ayşegül Pürnek Anaokulu Ad Verme ve Şehit Köşesi açılış programına katıldı.


Sema Karaoğlu, Şehit Ayşegül Pürnek'in adının verilmesi ve anıları ile dolu Şehit Köşesi'nin yapılmış olmasından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, ayrıca şükranlarını iletti.

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