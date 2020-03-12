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Karate İl Birinciliği sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliğinin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Karate İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


162 erkek, 127 bayan sporcunun il birinciliği için tatamiye çıktı müsabakalar oldukça heyecanlı geçti.


Müsabakaların açılış seremonisine katılan Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporculara başarılar diledi ve müsabakaları yakından takip etti.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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