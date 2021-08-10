Karate İl Birinciliği tamamlandı

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 80 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.