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Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

Adana’da düzenlenen 4.

Adana'da düzenlenen 4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Karate takımı 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazanarak kürsüde Kayseri'nin adından söz ettirdi.



4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupası 28-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Adana'da yapıldı. 14 ilden 38 kulüp ve 702 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Kayseri 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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