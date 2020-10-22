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Karate sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Kayseri Yıldız Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldız Karate sporcuları ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kayseri Yıldız Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldız Karate sporcuları ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Ziyarette Kulüp başkanı ve aynı zamanda Antrenörü Mustafa Yıldız sporcuların daha önceki müsabakalarda kazandıkları madalyalar hakkında İl Müdürü Kabakcı'ya bilgi verdi. Ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldığını belirten Kabakcı sporculara çanta hediye etti.

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