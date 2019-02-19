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Karate Türkiye Şampiyonası'ndan 3 Madalya

09-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Çorum’da yapılan Okul Sporları Gençler Karate Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

09-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Çorum'da yapılan Okul Sporları Gençler Karate Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.


Çorum Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Kayseri'den 3 sporcu başarılarıyla göz doldurdu.


Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda Gülbahar Gözütok 60 kg'da altın madalyanın sahibi olurken, genç (a) kata kategorisinde Hatice Kübra Uzun üçüncü, genç (b) kata kategorisinde Firdevs Zişan üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılarak önemli derecelere imza atan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Nevşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

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