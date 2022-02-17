Karateciler Adana'dan dereceler ile döndü

Adana'da düzenlenen Okullar Arası Karate Genç A-B Grup müsabakalarından Kayserili sporcular; 1 birincilik, 6 ikincilik ve 6 üçüncülük dereceleri ile döndü.

Sporcular elde ettikleri dereceler ile Bartın'da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Adana'dan derecelerle dönen Karate sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Dereceye giren sporcular şu şekilde;

Asya Çetinkaya Genç Bayan 48 Kg 1.

Beren Gökdemir Genç Bayan 56 Kg 3.

Beren Gökdemir Genç Bayan Kata 3.

Enda Şahin Genç Bayan 60 Kg 3.

Mustafa Cihat Genç Erkek 66 Kg 2.

Mustafa Cihat Genç Erkek Kata 2.

Yusuf Erdem Güneş Genç B 58 Kg 2.

Tarık Emin Şenkul Bgenç 62 Kg 3.

Muhammed Talha Kiraz B Genç +82 KG 2

Cihan Göktürk A Genç 74 Kg 2

Buğrahan Bostancı B Genç 78 Kg 3.

Hilal Aşçı A Genç Bayan 60 Kg 2.

Nihat Doğan Genç B 70 Kg 3.