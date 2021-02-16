Karatecilerden Kabakcı'ya ziyaret

Mimarsinan Karate Spor Kulübü Yöneticisi Erdoğan Arslan ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Mimarsinan Karate Spor Kulübü Yöneticisi Erdoğan Arslan, Antrenör Kardelen Zümrüt Arslan, Karate Milli Takım Sporcusu Nart Gümüş ve başarılı sporcu Egemen Temiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, milli sporcu Nart Gümüş ve Karate sporcusu Egemen Temiz elde ettiği başarılar ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı da, başarılı sporcuları ve antrenörlerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.