Karayel: “Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Yeşilhisar'daki Soğanlı vadisinde yaptığı gezi sonrasında, kaya oyma kiliselerin bulunduğu yerden paylaşım yaparak, “Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi ülkemizin turizmine katkı sağlayacak seviyede” dedi.

Hafta sonu yapılan AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı seçiminden önce bölgede turistik yerleri ziyaret eden Milletvekili İsmail Emrah Karayel, sosyal medya hesabından bölgenin fotoğraflarını paylaştı. Karayel, “Kayseri Yeşilhisar ilçemizde bulunan Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi, peri bacaları, kaya oyma kiliseleri, manastırları, yeni başlayan balon turları ve birçok doğal güzellikleriyle ülkemizin turizmine katkı sağlayacak seviyede. Kapadokya'nın doğal uzantısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'nde, sanatsal değeri hayli yüksek kaya kiliselerdeki bazı freskler. Bölgenin toprak yapısı buradaki ilk Hıristiyanlara sadece korunma imkanı vermekle kalmamış, onlara inançlarını ifade etmenin farklı yollarını da sunmuş” ifadelerini kullandı.