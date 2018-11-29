Karayolu trafik güvenliği il koordinasyon kurulu toplandı

Vali Şehmus Günaydın, Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak, kentte özellikle kış dönemine yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Günaydın başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ilekurula üye kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, trafik kazalarının önlenmesi ve asgariye indirilmesinin ülkemizin başlıca hedeflerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, özellikle kış aylarında yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek adına alınacak tedbirlerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Kurumlarımızın bu konuda tecrübeli ve deneyimli personele sahip olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, sözlerine şöyle devam etti;

"İnşallah alacağımız tedbirlerle bu kaza oranlarını mümkün mertebe aşağı çekeceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Her yıl biliyorsunuz trafik kazalarında maalesef insanlarımızı kaybediyoruz. Maddi hasarlı kazlar meydana geliyor. Bunları asgariye indirmek için tedbirlerimizi güçlü bir şekilde almamız lazım. Burada alınan kararları da mutlaka sahada iyi uygulamamız lazım.”

Alınan kararların sahada uygulamasının iyi yapılmadığı zaman başarılı olunamadığını belirten Vali Günaydın, “Önemli olan güzel etkili kararlar almak, bundan daha önemlisi de uygulamayı, denetim ve kontrolü iyi yapmak. Bu konuda uygulayıcı arkadaşlarımızın amirleri tarafından kontrol edilmesi, onların moral ve motivasyonunun üst seviyede olması da önemli. Kazasız belasız bir sezon diliyoruz. İnşallah Kayseri ve ülkemiz genelinde kışın alınacak tedbirlerle kazaları minimize ederiz.” dedi. Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri'de Trafik Güvenliği'ne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı. Toplantı, kurul üyelerinin de gündem maddeleri hakkında görüşlerinin alınmasının ardından sonlandırıldı.