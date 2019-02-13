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Karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden inşaat bekçisi toprağa verildi

Kayseri’de çalıştığı inşaatta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden gece bekçisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de çalıştığı inşaatta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden gece bekçisi, son yolculuğuna uğurlandı.


Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hamdi Akpınar (53) bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İnşaata gelen ekipler, Hamdi Akpınar cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan inceleme de, Hamdi Akpınar sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.


Hayatını kaybeden Hamdi Akpınar, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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