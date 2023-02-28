Kardeş Şehir Misrata'dan Kayseri Büyükşehir'e ‘geçmiş olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Misrata'nın İl Meclis Başkanı Ali Elnadouri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ı ziyaret ederek, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kayseri ile kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştirmek için Kayseri'nin Libya ülkesindeki kardeş şehri olan Misrata'nın İl Meclis Başkanı Ali Elnadouri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ı makamında ziyaret eden Elnadouri, “Libya'dan İstanbul aktarmalı buraya geldik. Türkiye'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunmak için buraya geldik. Misrata Belediye Başkanımızın özellikle geçmiş olsun dileklerini sunmak için buradayız” dedi.

Misrata il Meclis Başkanı Ali Elnadouri, kardeş şehir Kayseri nezdinde bütün Türkiye'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, “Biz Libyalılar olarak Türkiye'yi kardeş olarak görüyoruz. Müslüman bir ülke olarak birbirimize destek olmalıyız. O yüzden Müslüman Müslümana en doğru zamanda destek olur” diye konuştu.

Libya'dan Türkiye'ye 50 milyon dolarlık yardım

Libya'dan Türkiye'ye 50 milyon dolarlık yardım desteği verildiğini söyleyen Elnadouri, “Türkiye ziyareti için buraya geldiğimde tabi ki hem Libya, hem Türkiye biz bir ülkeyiz. Libya Cumhurbaşkanımız 50 milyon dolar Türk hükümetine yardımda bulundu, aynı zamanda gelirken Misrata şehrinden de yardım etti” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da nazik ziyaretlerinden dolayı kardeş şehrin Misrata İl Meclis Başkanı Elnadouri'ye teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Biz, tüm Müslümanlar kardeştir inancına sahibiz. Teşekkür ederiz. Bütün İslam âlemi ve tüm dünya yanımızda oldu. Kardeşliğimiz var, bir de insanlık var, ölenlerimize rahmet, kalanlara acil şifalar ve sabırlar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Misrata İl Meclis Başkanı Ali Elnadouri, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri'nin Kayseri'nin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Kayseri halkına, gönderdiği mesajı ve ‘geçmiş olsun' dileklerini sundu.