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Kardeşi ve amcasını yaralayan şahsı av tüfeğiyle öldürdü

Kayseri’de bir kişi, kardeşi ve amcasını yaralayan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kayseri'de bir kişi, kardeşi ve amcasını yaralayan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet büro dedektifleri, olaya karışan 1'i kadın 5 kişiyi saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Fevzi Çakmak mahallesi Olgunlar caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda 31 yaşındaki Hacı Ahmet Çınar evinin kapısı önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacı Ahmet Çınar'ın husumetli olduğu kişilere yoğunlaştı. Yapılan araştırmada; 10 Eylül 2019 tarihinde Hacı Ahmet Çınar'ın G.A. ve amcası Y.A.'yı av tüfeği ile yaraladığı, Y.A.'nın bu olayda gözlerini kayıp ettiği, asıl hedefinin ise G.A.'nın ağabeyi M.G.A. (32) olduğu belirlendi. Polis tarafından gece yarısı düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştiren M.G.A. ile birlikte olaya karışan İ.Ç. (25), A.T. (25), G.A. (22) ve O.E. (24) saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinde suçu itiraf ettikleri öğrenildi. M.G.A.'nın 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da tespit edildi.


Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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