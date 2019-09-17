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Kardeşinin erkek arkadaşını öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Dün akşam saatlerinde kız kardeşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren T.

U isimli şahıs, adli kontrolden sonra adliyeye sevk edildi.


Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Cami Kebir mahallesinde meydana gelen olayda T.U isimli şahıs, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği B.S isimli şahısla aralarında çıkan tartışmanın ardından yanında bulundurduğu bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebep oldu. Cinayet zanlısı T.U. bugün Adli Tabipliğe getirildi.


Adli Tabiplikteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı T.U, adliyeye sevk edildi.

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