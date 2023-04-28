Kardeşlerinin ölümüne sebep olan sürücünün cezalandırılmasını istiyorlar

Kayseri'de 24 Mart tarihinde karşıdan karşıya geçmek isterken yaya geçidinde aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın kardeşleri, sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 24 Mart'ta Battalgazi Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ömer Gencer'e ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Gencer, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencer'e çarpan araç sürücüsü serbest kalırken, Gencer'in kardeşleri karara tepki gösterdi. Kardeşlerine yaya geçidinde çarpıldığını belirten iki kardeş, sürücünün kurallara uymadığını iddia etti.

Kardeşlerini kazadan 24 gün sonra kaybettiklerini söyleyen Hasan Gencer, “24 Mart tarihinde kardeşim Ömer'e karşıdan karşıya geçtiği sırada araç çarptı. Yaya geçidi olmasına ve hız sınırının 30 olmasına rağmen araç kardeşime çok hızlı bir şekilde çarptı. Kardeşim ağır şekilde yaralandı. Hastanede 24 gün entübe şekilde yattı. 24'üncü günün sonunda vefat etti. Çarpan şahıs şu ana kadar hiçbir ceza almadı. Canımız yanıyor. Ceza almasını istiyoruz. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yetkililerden adalet bekliyorum. Bir insan kolay yetişmiyor. O bizim canımızdı. Çok canımız yandı. Burada araçlar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yaya geçidi var. Yanımızda okul yer alıyor. Bunlara rağmen sürücü hiçbir şekilde ceza almadı, yaptırım olmadı. Bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Aracın hiçbir şekilde kurallara uymadığını dile getiren Murat Gencer ise, “Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Kardeşime araba çarptığını duyunca çıkıp geldim. 24 Mart'ta yaşanan kazadan sonra kaza yerine gelerek inceleme yaptım. Baktığımda kaza yerinin bir yaya geçidi olduğunu gördüm ve güvenlik kamerasını buldum. Baktığımızda aracın çok hızlı geçtiğini görüyoruz. Biraz geride 30 kilometre hız sınırı tabelası olmasına rağmen aracın aşırı derecede hızlı bir şekilde buradan geçtiğini görüyoruz. Kamera kayıtlarında trafik ışığına dair bir durum bulunmasa bile yaya geçidi olduğunu unutmamak gerekiyor. Araçların buna dikkat etmesi gerekiyor. Kaza tutanağına dair bir bilgi alamıyoruz. Bu konuda yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.