Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Doğan:

Yasemin Doğan, artan sıcaklıklarla ilgili olarak, “Sıcaklıklar inme ve kalp krizlerine davetiye çıkarır” dedi.

Kayseri'de aniden mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkan sıcaklılar kalp sağlığı açısından ciddi riskleri de beraberinde getirdi. Yasemin Doğan da, sıcak havalarda kalp sağlığığını korumanın önemini anlattı.

Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“niden yükselen ve mevsim normallerinin üzerinden seyreden bu sıcak havalar kalp, damar hastalığı olanları hem de normal sağlıklı bireyleri olumsuz yönde etkiler. Sıcaklıklar inme ve kalp krizlerine davetiye çıkarır. Tansiyon hastaları ve kalp hastalarının mutlaka kalp doktoru ya da dâhiliye doktorları ile görüşerek tansiyon ilacı rejimi veya değişimi açısından fikir alması gerekir. Öncelikle kalp hastalığı olsun ya da olmasın güneşin dik açı ile geldiği 11.00 - 16:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalı. Olabildiğince açık renkli, ince, terlemeyi engelleyici kıyafetler giyilmeli. Bol su içerek kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durulmalı. Ağır spor yapılmamalı, spor yapılacaksa da, sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde yapılmalı. Ağır, tuzlu ve yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Özellikle de ani sıcaklık değişimi kalp krizi riskini arttırmakta, bu nedenle de klimalı mekanlara girince ortamı belli bir ısıda tutarak ani değişiminden uzak durulmasını öneriyoruz.”