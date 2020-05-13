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Karga aracında 2 ton 250 kilo kaçak sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kargı aracında yapılan aramalarda 20 karton bandrolsüz kaçak sigara ile 2 ton 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kargı aracında yapılan aramalarda 20 karton bandrolsüz kaçak sigara ile 2 ton 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi Mevkiinde kargo aracında yapılan arama sonucunda; 22 şüpheliye ait toplam 20 karton bandrolsüz kaçak sigara ile 2 ton 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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