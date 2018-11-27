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Karı koca bylock operasyonunda gözaltına alındı

Kayseri polisi, FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan byloğu kullandığı tespit edilen karı kocayı gözaltına aldı.

Kayseri polisi, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı olan byloğu kullandığı tespit edilen karı kocayı gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı bylock kullandığı tespit edilen makine mühendisi M.Y.T. ile eşi ev hanımı Z.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen M.Y.T. ve Z.T., adliyeye sevk edildi.

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