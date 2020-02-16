Kayseri'de hafta içinde yağan yoğun kar yağışında, karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas mahallesinde besicilik işi ile uğraşan Mazhar Özsoy'a ait olan ahırın tavanı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yıllardır besicilik işi ile uğraşan Mazhar Özsoy, "Geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ahırımızın tavanı geçtiğimiz Perşembe günü ağırlığa dayanamayarak çöktü. Çok şükür telef olan bir hayvanımız olmadı ama çökme nedeniyle ahırımızda büyük maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

Mazhar Özsoy, hayvanların telef olmamasına sevindiklerini ancak ahırın çökmesi nedeniyle sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Yetkililerden ahırı onarabilmek ve açıkta kalan 30 hayvanıma yeniden barınacak bir yer sağlayabilmek için yardım bekliyorum" dedi.