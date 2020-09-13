Karısını boğazından bıçaklayan adamı vatandaşlar engelledi

Kayseri'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda uzaklaştırması olan 47 yaşındaki Okan T. Konya'dan gelerek ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi takip etti. Ayşegül T.'yi bir mağazada sıkıştıran Okan T. bıçakla saldırdığı kadını boğazından yaraladı. Saldırı sonrasında vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarak, saldırgan kocayı etkisiz hale getirdi. Vatandaşların yakaladığı saldırgan koca, polis ekiplerince mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alındı.

Saldırgan Okan T.'nin gözaltına alınma anı ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşlar, Okan T.'nin eşine saldırdıktan sonra müdahale ettiklerini ve kadını kurtardıklarını anlattı.

Gözaltına alınan Okan T. hakkında işlem başlatılırken, Ayşegül T.'nin durumunun ise iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.