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Karla mücadelede Melikgazi'den yeni ve hızlı yöntem

Melikgazi Belediyesi karla mücadelede teknolojinin olanaklarını kullanarak kar temizleme taleplerini canlı olarak ısı haritasına aktaran yeni bir sistem geliştirdi.

Bu harita ile hem talebin yerine ulaşma kolaylaşıyor, hem de talep yoğunluğu görülebiliyor.


Geliştirilen harita ile kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarında etkin mücadele vereceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Örnek ve referans belediye olarak çalışmalarımızı yapmaya devam ettik. Karla mücadelede vatandaşlarımızın ilettiği talepler canlı olarak ısı haritasına aktarılıyor. Bu sayede hem sahadaki personelimizin talebin yerine intikal etmesi kolay oluyor hem de merkezdeki koordinasyon merkezi Melikgazi'nin hangi noktalarında daha yoğun bir karla mücadele başvurusu var kolaylıkla görebiliyor. Yani araç takip sistemindeki araçları anında yönlendirerek problemin çözümde fark yaratıyorlar. Melikgazi bölgesinde karla mücadele istenen bölgeler kırmızı olanlar yoğunluk belirtir. Yani temizlenmesi gereken müdahale yerleri kırmızı renkte olarak beliriyor." dedi.

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