Karlo Muhar golle tanıştı

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı zorlu maçta Karadeniz ekibi Rizespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takımın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Karlo Muhar 6 maçında golle tanıştı. Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar karşılaşmanın 48.dakikasında attığı kafa golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Doksan dakika sahada kalan Muhar oynadığı başarılı futbol ile takdir toplarken maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti.