Karne hediyesi MEysu Outlet'te

Kayseri'nin ilk outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan Meysu Outlet, karne alan öğrencilere birbirinden güzel tatil kitapları hediye ediyor.

Vizyon Kitapevi işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Karneni Getir, Kitabını Götür" kampanyasıyla çocuklar, tatillerine yeni kitaplarıyla başlayacak. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve daha çok çocuğa kitap

ulaştırılması amacıyla başlatılan kampanya 18 -26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hediye kitap almak isteyen çocukların tek yapması gereken, karneleriyle Vizyon Kitabevi'ne gelmek! Yönetim ve Kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Meysu Outlet Avm etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.