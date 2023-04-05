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Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki yaşlı adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki yaşlı adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasında, O.A. yönetimindeki 38 D 3707 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.'ya (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.K.'yı ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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