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KARSU Tekstil'deki yangın 36 saatte söndürülebildi

Kayseri-Ankara yolunun 20.

kilometresinde bulunan KARSU tekstil fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 36 saatte söndürülebildi.


KARSU Tekstil fabrikasında 3 gün önce akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etmişti. Fabrika çalışanları, yangına müdahale etmek ve ekiplere yardımcı olmak yerine görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırmıştı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile OSB itfaiye ekiplerinden oluşan 33 araç ve 80 personel ile sürdürülen yangın söndürme çalışmaları 36 saat sürdü. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü.


Fabrikadaki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bir komisyon kurulacağı ve bu komisyonun yangının çıktığı bölgede çalışma yapacağı bildirildi.

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