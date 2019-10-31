Kas hastası İsa, "Hakim olup adaleti sağlamak istiyorum"

Kayseri'de evde eğitim gören ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen lise 1. sınıf öğrencisi İsa Sarıgöl, hukuk fakültesinin okuyarak hakim olmak istediğini söyledi.

Doğuştan kas hastası olan ve yürüyemeyen Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi İsa Sarıgöl, 7 yıldır evde eğitim görüyor. Eve gelen öğretmenler sayesinde haftalık 25 saat ders gören İsa, zeki ve başarılı bir öğrenci olması nedeniyle öğretmenlerinin de gözdesi oldu.

Evde verilen eğitim nedeniyle derslerinden geri kalmadığını söyleyen İsa Sarıgöl, "Öğretmenlerimin hepsinden çok memnunum, benimle çok yakından ilgileniyorlar. Öğretmenlerimin hepsine bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Liseyi bitirip hukuk fakültesini kazanmak istiyorum. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise adaleti sağlamak için hakim olmak istiyorum” diye konuştu.

15 yıldır Ayhan Sarıgöl ile evli ve doğuştan kalça çıkıklığı hastası olduğunu söyleyen anne Emine Sarıgöl, "Bende doğuştan kalça çıkıklığı var. Oğlumda da doğuştan kas hastalığı var. İsa'yı ben fazla kaldırıp indiremiyorum, kalça çıkıklığı nedeniyle. Ben İsa'ya tek başıma bakamadığım için eşim ilgileniyor. Eşim de bu nedenle bir işte uzun süre çalışamadı. Çalıştığı işler hep evimize yakın olmak zorunda oldu. Çocuğumun tedavi olmasını istiyorum. Onun iyileşerek yürümesini, diğer çocuklar gibi okula gidip gelmesini istiyorum. Bu nedenle hayırseverlerden ve devlet büyüklerimizden tedavi konusunda yardım istiyorum” ifadesinde bulundu.

Oğlunun rahatsızlığı ve eğitim görebilmesi için hep eve ve okula yakın yerlerde çalıştığını anlatan baba Ayhan Sarıgöl, "İki çocuğum var ve bina görevlisi olarak çalışıyorum. Oğlum İsa, çocukluktan beri kas hastası. İlk ve orta öğreniminde İsa'yı ben taşıyarak okula götürüp getiriyordum. Daha sonra ise evde eğitim almaya başladı. Tüm ihtiyaçlarını biz görüyoruz.

İsa'nın rahatsızlığı nedeniyle düzenli bir işte çalışamadım. Hep eve ve okula yakın bir yerde iş bulmak zorunda kaldım. Çünkü İsa okula gideceği zaman ben götürüyorum, rahatsızlandığı zaman mutlaka yanında olmam gerekiyor. Bu nedenle düzenli bir işte çalışamadım. Geçimimizi sağlayabilmek ve İsa'nın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli bir işe ihtiyacım var.

Derslerinde çok başarılı. Eğitim ve öğretiminde herhangi bir sıkıntı yok. Çok zeki bir çocuk. Bizim istediğimiz tek şey tedavi olabilmesi. Bunun için de devlet büyüklerimizden ve yetkililerden, hayırseverlerden yardım elinin uzatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Evde verilen eğitimden memnun olduklarının altını çizen Ayhan Sarıgöl, "Öğretmenlerimizin hepsi çok iyi. Ders zamanında geliyorlar ve İsa ile yakından ilgileniyorlar" dedi.