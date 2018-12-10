Kasımpaşa ile Kayserispor 21. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasının kapanış gününde Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 21.kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Bugüne kadar 16 kez Süper Lig'de, 4 kez de 2.Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 7 kez Kayserispor kazandı. 9 maç berabere biterken 4 kez de Kasımpaşa kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Kasımpaşa ise 24 gol kaydetti. Süper Lig'de oynanan 16 maçta 7 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 20 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı. İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri

Süper Lig

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2.Lig

1967/1968 Kasımpaşa-Kayserispor 1-0

1967/1968 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

1966/1967 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

1966/1967 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1