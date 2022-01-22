Kasımpaşa ile Kayserispor 24. randevuda

kez karşı karşıya gelecek.

Süper Ligin 23.haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta iki ekip 24.kez süper lig maçında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. İki ekip arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 23 maçta Kasımpaşa 4 kez kazanırken Kayserispor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 maçta da beraberrlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 33 gol atarken Kasımpaşa ise 26 gol kaydetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Kayserispor bu sezon da sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0