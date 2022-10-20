Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kasımpaşa-Kayserispor maçına Mustafa Kürşad Filiz'i görevlendirdi.

Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ile Mehmet Salim Mazlum üstlenecek. Maçın 4. hakemi olarak da Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

İstanbul Bölgesi hakemi Mustafa Kürşad Filiz, Kasımpaşa'nın 1 maçında orta hakem olarak görev üstlenirken, Kayserispor'un ise ilk kez maçını yönetecek.