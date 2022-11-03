KASKİ Genel Kurulu su zammı maddesi ile toplanıyor

Kayseri Büyükşehir belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantının saat 15.30'da başlayacağı öğrenilirken 9 madde üzerinde görüşülüp karara bağlanacağı duyuruldu.

Yapılan duyuruya göre 2023 yılı yatırım programı, 2023 yılı performans programı, 2023 yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi ile 2023-2025 tarihleri arasındaki gelir gider bütçesi de görüşülecek. Gerçekleştirilecek olan genel kurulda denetçi seçimi ve ücreti de belirlenmesi beklenirken, kadro ihdası, yönetmeliklerde olan değişiklikler ve yönetim kuruluna taşınmazların satış ve takas yetkisi verilmesi de gündemde konuşulacak olan konular arasında yer alıyor.

Bilindiği üzere Kayseri, Mardin ve Malatya illerinden sonra 9.84 TL ile ucuz su tüketimi sağlayan illerden üçüncü sırada yer almakta ve Kayseri'de bulunan öğrenciler yarı yarıya indirimli su kullanmakta.