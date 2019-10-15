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KASKİ ile 2020 yılı yatırımları planlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile bir değerlendirme toplantısı yaparak, ilçede yapılacak çalışmaları istişare ettiler.


Kurumlar arası koordinasyonun son derece önemli olduğunu ve alt yapı kurumlarının eş zamanlı faaliyet yapmaları gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri nüfusunun yarısını teşkil eden Melikgazi'mizin, en yoğun ilçesi olması hasebiyle en yakın çalıştığımız kurumların başında KASKİ geliyor. Bu kapsamda önümüzdeki çalışmaları planlayarak işlerimizi koordine etmiş oluyoruz. Vatandaşımızın nitelikli içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Plan ve programlar dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Çalışmaları için KASKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.


“Geçmiş dönemde yapılan güzel çalışmaların üzerine daha yenilerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” diyen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise, “5 yıllık süreçte yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla tüm ilçelerimizde toplantılar yapacağız ve 2020 yılından 2023 yılına hangi işleri yapacağımızı öncelik planlamasına göre hazırlayacağız.” şeklinde konuştu.

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