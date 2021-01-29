KASKİ ile Erciyes Üniversitesi'nden ortak proje için patent başvurusu

İş birliği ile enerji tasarrufu konusunda proje ve saha çalışmaları, Ar-Ge ve akademik araştırmaların yanı sıra her türlü faydalı model ve patent girişiminin birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Erciyes Üniversitesi ile yapılan projelerin meyvesini vermeye başladığını söyleyerek, “Dalgıç Pompa Gruplarının Yapay Zekâ Teknikleri ile Enerji Verimliliği Optimizasyonu Projesi” için yaptığımız iş birliği protokolü sonrasında şimdi de Proje için Patent başvurusunda bulunduk. Bu kapsamda yıllık 1,5 Milyon TL enerji tasarrufu sağlayacağız” dedi.

KASKİ'yi ileri götürecek etkin ve verimli yönetim anlayışını geliştirerek bu tür projelerin içinde yer almaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, “Hedefimiz; bu tür projeler ile Kurumumuzda ve Ülkemizde üniversite iş birliğini güçlendirerek akademik bilgi birikimi ile teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasını arzuluyoruz. Yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla bilime, Ülkemize ve Şehrimize sağladığı katkıları nedeniyle kıymetli hocam Prof. Dr. Derviş Karaboğa, başta olmak üzere emeği geçen akademisyenlerimize, Erciyes Üniversitemize ve personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversite tarafından proje koordinasyonunu sağlayan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ise bilimsel çalışma alanları olan yapay zekâ, optimizasyon ve uygulamalarının kamu kurumlarında da ne kadar etkili olduğunun bir örneğini daha gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu çalışmanın örnek teşkil etmesini ve yeni ortak çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Amacımız ülkemiz için katma değer üreten kurumlar ile işbirliği yapmak. Kamu Kurumları dahil her alanda bilime dayalı üretim, ne yapacaksak bilime dayalı yapmak durumundayız. İş birliği ve bilime önem vermeleri hasebiyle akademisyen kimliğiyle de ön plana çıkan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'e ve değerli ekibine teşekkür ediyorum.”