KASKİ ızgaraları temizliyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde ve ilçelerde yağmur sonrasında vatandaşların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmak için tüm imkânlarını seferber eden KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde yer alan yağmur suyu kanallarındaki ızgaraları olası bir tıkanmayı önlemek için temizliyor. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, gerek içme gerek kullanma suyu ve gerekse altyapı anlamında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet götürebilmek için tüm ekip ve ekipmanlarla 7/24 çalıştıklarını belirterek, “KASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde aşırı yağışlarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgaralarının temizliğine başladık. Amacımız kentimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyen sistemi daha ileriye götürebilmek” diye konuştu. Özdemir, belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

KASKİ ekipleri, il ve ilçeler genelindeki ana arterlerde yıllık toplam 15 bin yağmur suyu ızgarasının temizliğini tamamlamayı hedefliyor.