KASKİ Talas'ta yağmur suyu hatlarını güçlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas'ta bir süre önce başlatılan yağmur suyu hattı güçlendirme çalışmaları kapsamında, bin 680 metre uzunluğundaki çözüm odaklı projenin yapımını tamamladı. Çalışmaları başından sonuna kadar titizlikle takip eden KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, bölgede artık istenmeyen görüntülerin yaşanmayacağını düşündüklerini kaydetti.

KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerin tüm noktalarına sağlıklı ve kaliteli içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapıları inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Talas ilçesinde aşırı yağmurlarda sıkıntı yaşanan bölgelere neşter vuruldu.

Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinin kesiştiği bölge olan Bilge Kağan Caddesi'nde yağışlar sonrasında bazı zamanlarda yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başlatılan bin 680 metre şebeke hattı imalatı tamamlanarak yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıldı. Proje sayesinde mevcut yağmur suyu şebeke hatları güçlendirilirken, su taşkınlarının önüne geçilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Diğer yandan bölgede gerçekleştirilen dokunuşla, yağmur suları yeraltı su kaynaklarına kazandırıldı ve ekonomiye katkı sağlanmış oldu.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, sağlıklı kentlerin inşasında alt yapıların ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“İnsan ve çevre sağlığını korumak için altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda kentimizde birçok noktada kanalizasyon, yağmursuyu hattı imalatı ve iyileştirme çalışmalarımızı sürdürerek yağmur sularını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu kapsam da nüfus artışına da bağlı olarak Talas ilçemizde bazı noktalarda mevcut hatlarımızın kapasitesini artırma ihtiyacı ortaya çıktı. İlgili birimlerimiz ile harekete geçerek, Bilge Kağan Caddesi'nde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanan sıkıntının giderilmesi adına yeni bir proje hazırladık. Çok şükür kazasız belasız tamamladık. Yapılan çalışma ile bir yandan mevcut kanalizasyon şebeke hattımızı güçlendirdik, diğer yandan yağmur suyu hattımızı kanalizasyon hattımızdan ayırdık. İnşallah bundan sonra bölgede her hangi bir sıkıntı ile karşılaşılmayacak. Bütün amacımız vatandaşlarımıza sorunsuz bir alt yapı ağı oluşturmak. Bundan sonra da 7/24 anlayışı ile sorunların çözümü noktasında gece gündüz ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”