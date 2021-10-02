KASKİ'de 3 bin 710 abone yapılandırmadan faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 7326 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun' kapsamında 3 bin 710 abone başvuru yaptı.

Kamu kurumlarına borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren ve daha önce 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan, borç yapılandırma başvuruları ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay daha uzatılmıştı. Buna göre KASKİ'ye borcu bulunan aboneleri de kapsayan yapılandırma başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi. Kanun kapsamında KASKİ'ye geçmişe ait borcu bulunan abonelerden 3 bin 710 kişi başvuruda bulundu. Bu kapsamda aboneler, 30 Nisan 2021 tarihinden önce ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı gecikme faizinde peşin ödemelerde yüzde 90 oranındaki indirim fırsatından yararlandı. Yapılandırma kapsamında peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olurken, ikinci taksitin ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında 5 milyon 942 bin 299 TL alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 2 milyon 179 bin 768 TL tahsilat yapıldı. 3 milyon 762 bin 530 TL'lik kısım ise taksitlendirildi.