KASKİ'den bayram öncesi önemli uyarı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yazılı bir açıklama yaparak, olası bir olumsuzluğun yaşanmaması adına kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiği konusuna vurgu yaptı. KASKİ Genel Müdürlüğünce konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ciddi zararlar verdiği, bununla birlikte de ortaya istenmeyen sonuçların çıkabileceği dile getirildi. Zaman zaman kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına, çöp ve benzeri atıkların atılmasından kaynaklı bazı olumsuzlukların yaşandığının altının çizildiği açıklamada, “Özellikle Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının söz konusu yerlere atılması ile hatlar tıkanıyor. Bununla birlikte de yağış durumunda tıkalı hatlardan kaynaklı ciddi su baskınları ile karşı karşıya kalınıyor. Lütfen ilerde herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmamak için bu konuda gerekli hassasiyeti gösterelim. Kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakalım. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri adına bayram boyunca teyakkuzda olacağız. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda içme suyu ve kanal arızalarına anında müdahale edeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan vatandaşlar, bayram süresince içme suyu ve kanalizasyonla ilgili her türlü taleplerini 185 KASKİ Çağrı Merkezi'ne 7/24 iletebilecekler.