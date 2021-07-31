KASKİ'den depo temizliği uyarısı

KASKİ ekipleri, yetki belgesi verdikleri firmaların temizledikleri depoların standartlara uygunluğunu yaptıkları analizler ile kontrol altında tutuyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde abonelere verilen memba kalitesindeki içme suyunun, bina depolarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmamasından dolayı bir süre sonra kirlendiği tespit edildi. Bu sebeple KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez 2012 yılında yürürlüğe konulan yönetmelik sayesinde binaların depo temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerinin yürütülmesi için şartları sağlayan firmalara yetki belgesi verilmişti. Yetki belgesi verdiği firmaların faaliyetlerini sürekli denetim altında tutan KASKİ, bu yöndeki faaliyetlerini sürdürüyor. Binalarda gerçekleştirilen depo temizlik ve dezenfeksiyon işleminin standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı KASKİ teknik ekipleri tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Yetkili firmalarca 2020 yılında kent sınırları içerisinde bin 778, 2021 yılının ilk yarısında ise 667 bina deposu temizlendi. Diğer yandan KASKİ tarafından musluklardan temiz ve sağlıklı su iletimi sağlanması için bina yetkililerine çağrıda bulunularak, yıl da en az 1 kez içme suyu depolarının temizletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kayseri'de bina deposu temizleme ve dezenfeksiyonu konusunda yetkili firmaları öğrenmek, bina depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptırmak isteyen bina yetkilileri KASKİ'nin resmi web adresini (https://www.kaski.gov.tr ) ziyaret edebilirler.